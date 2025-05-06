94-летний Иван Краско раскрыл правду о состоянии здоровья

94-летний Иван Краско рассказал об обследованиях и состоянии здоровья. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актеру Ивану Краско в сентябре 2025 года исполнится 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, артист не жалуется на состояние здоровья. Более того, он готовится продолжать работать в театре. По словам Краско, накануне выступлений он посетил врачей.

«Не переживайте, со мной всё в порядке. Перед майскими праздниками я должен был прийти в надлежащую форму, ведь у меня планируется много выступлений. Я прошёл плановое обследование», — рассказал он.

Артист пошутил, что в 94 года наконец-то начал следить за своим здоровьем.

«Анализы у меня, как у космонавта», — добавил он.

Краско также поделился своими планами на празднование Дня Победы. По его словам, он выступит на праздничных концертах и посетит могилу бабушки, с которой ему пришлось пережить блокаду Ленинграда.

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