93-летний актер Иван Краско посетил кинофестиваль в Гатчине и рассказал о состоянии здоровья

93-летний актер Иван Краско посетил международный кинофестиваль, открывшийся в Гатчине. Журналистов интересовало состояние здоровья артиста – он дал краткий ответ.

«У меня все прекрасно, чего и вам желаю», - заявил Краско. Его ответ приводит сайт Kp.ru.

Актер стал гостем кинофестиваля «Литература и кино». На открытии появилось много известных актеров кино и театра. Краско тепло приветствовали в зале, ему желали долгих лет.

До этого актер появлялся на публике в мае: он посетил открытие турнира по футболу между театрами. Тогда актера госпитализировали – он упал на газон, неудачно пнув мяч. Краско несколько часов провел в больнице.

Ранее сообщалось, что за актером ухаживает молодая девушка Дарья. Она говорила, что кормит его кашей с ложечки и устает. Сообщалось, будто с марта актер живет в квартире Дарьи и ее родителей.