92-летнего Ивана Краско госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Как сообщает Telegram-канал «112», известного актера Ивана Краско госпитализировали в кардиоцентр Санкт-Петербурга. Пока близкие и родные люди не дают никаких комментариев об ухудшении здоровья 92-летнего артиста.

По информации источника, недугом, вызвавшим плохое самочувствие Краско, стал гипертонический криз. Сейчас его состояние средней степени тяжести. Предполагается, что несколько дней мужчина проведет в стационаре.

Напомним, что это - не первый раз, когда актер испытывает проблемы со здоровьем. В июне Иван Краско пожаловался на плохое зрение.

Редакция «Passion.ru» желает артисту скорейшего выздоровления!

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