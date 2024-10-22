Отеки и слабость: у 92-летнего Бедроса Киркорова начались осложнения из-за проблем с сердцем

92-летний народный артист России Бедрос Киркоров пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, отец Филиппа Киркорова регулярно проходит обследование у врачей после того, как его выписали из больницы в начале сентября.

На одном из осмотров артист отметил ухудшение своего состояния. В частности, Бедроса Филипповича беспокоят сильные отеки на ногах, из-за которых он может передвигаться только при помощи трости.

Медики провели Киркорову процедуру очистки крови для улучшения общего состояния. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в августе 2024 года отец исполнителя хита «Цвет настроения синий» попал в реанимацию с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью. Все осложнялось отеком легких, скоплением в них жидкости и пневмонией.

Ранее сообщалось, что 92-летнему Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за побочных действий его лекарств. За его состоянием наблюдают невролог и кардиолог.