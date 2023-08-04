92-летнего Ивана Краско выписали из больницы после удаления тромба из мозга

92-летнего актера Ивана Краско выписали из больницы. В медицинское учреждение он поступил после четвертого инсульта. Ему была проведена сложная операция по удалению тромба из головного мозга. Говорилось даже, что после хирургического вмешательства у него начались галлюцинации. Однако звезде кинематографа стало лучше, и врачи направили его домой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова сына артиста.

Отметим, что операция Ивана Ивановича была крайне непростой. Тромб удаляли через сосуды. Зато после этого пациенту стало гораздо лучше. Главное – он начал чувствовать онемевшую часть тела.

О ходе лечения Краско в основном СМИ рассказывали его сын, а также помощница Дарья Пашкова. Они подчеркивали, что благодаря медикам состояние актера постепенно стабилизировалось. После всех проведенных операций он постепенно начинал сам садиться, обедать и общаться с персоналом больницы.

Незадолго до выписки Иван Иванович лично вышел на связь и поделился подробностями самочувствия. Он рассказывал, что его «мощно лечили»: делали массажи, давали таблетки и вкусную еду. Тогда же он сообщил, что пробудет в клинике примерно неделю. Так и вышло.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации актера Юрия Назарова.