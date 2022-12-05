«Тварь, не звони мне»: Борисова показала переписку с экс-супругом, отказавшимся платить алименты

Еще недавно Дана Борисова хвасталась тем, что она будет получать от экс-супруга алименты на дочь в многократном размере. Напомним, по решению суда, сумма выплат составляет 60 тысяч рублей в месяц. Тем не менее Максим Аксенов решил отказаться от выполнения своих обязательств.

Совсем скоро Борисова вместе с дочерью отправится на отдых. По этому поводу звезда решила обратиться к бывшему мужу и получить сумму, положенную ей по закону. В социальной сети Дана опубликовала скриншот переписки, во время которой Аксенов ответил ей очень грубо и попросил больше не беспокоить. «Как же не хочется платить алименты», — подписала телеведущая кадр с надеждой на то, что публичное пространство поможет ей добиться справедливости.