91-летний отец Филиппа Киркорова вышел на связь после сообщений о госпитализации

Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, Бедрос прокомментировал сообщения о госпитализации. 91-летний артист в беседе с телеканалом «360» рассказал, что чувствует себя хорошо.

Журналисты поинтересовались у знаменитости о его самочувствии.

«Нормально, нормально. Я не могу говорить», — признался Бедрос.

При этом отец Филиппа не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация. Напомним, что 30 октября утром в ряде СМИ появилась информация о том, что Бедросу вызвали скорую помощь.

По информации Telegram-канала 112, у Киркорова-старшего случился приступ астмы. Врачи осмотрели больного, оказали помощь и посоветовали в случае обострения обратиться в поликлинику.

В начале года журналисты уже писали о том, что артисту понадобилась помощь врачей. Тогда в СМИ фигурировала информация о том, что Бедроса госпитализировали из-за ишемической болезни сердца и стенокардии, однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. Позже мужчину все-таки увезли на обследование.

Ранее мы писали о том, что актриса Лариса Голубкина не может ходить из-за тяжелой болезни.