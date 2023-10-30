91-летний отец Филиппа Киркорова вышел на связь после сообщений о госпитализации
91-летний Бедрос Киркоров заявил журналистам, что чувствует себя нормально.
© Starface.ru
Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, Бедрос прокомментировал сообщения о госпитализации. 91-летний артист в беседе с телеканалом «360» рассказал, что чувствует себя хорошо.
Журналисты поинтересовались у знаменитости о его самочувствии.
«Нормально, нормально. Я не могу говорить», — признался Бедрос.
При этом отец Филиппа не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация. Напомним, что 30 октября утром в ряде СМИ появилась информация о том, что Бедросу вызвали скорую помощь.
По информации Telegram-канала 112, у Киркорова-старшего случился приступ астмы. Врачи осмотрели больного, оказали помощь и посоветовали в случае обострения обратиться в поликлинику.
В начале года журналисты уже писали о том, что артисту понадобилась помощь врачей. Тогда в СМИ фигурировала информация о том, что Бедроса госпитализировали из-за ишемической болезни сердца и стенокардии, однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. Позже мужчину все-таки увезли на обследование.
Ранее мы писали о том, что актриса Лариса Голубкина не может ходить из-за тяжелой болезни.