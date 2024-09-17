НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2024, 19:51
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17-летнего внука Юрия Башмета госпитализировали после падения с электросамоката

17-летнего внука Юрия Башмета госпитализировали после падения с электросамоката

© Starface.ru

В Москве госпитализировали 17-летнего внука дирижера Юрия Башмета Гранта. Подросток упал с электросамоката.

Подробности приводит mk.ru.

Инцидент с Грантом Башметом произошел на Пушкинской площади 16 сентября. Он катался на электросамокате один, взрослых рядом не было.

Как сообщают свидетели, подросток не удержался и упал. Он сидел у самоката и молчал, сознание не терял.

Юношу увезли в больницу, чтобы исключить сотрясение. У Гранта нашли сильные ушибы, но угрозы здоровью нет. Известно, что внук Башмета играет на скрипке и выступает на концертах.

Ранее сообщалось, что в Якутске 19-летний парень упал с самоката и разорвал веко.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Юрий Башмет
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