17-летнего внука Юрия Башмета госпитализировали после падения с электросамоката

В Москве госпитализировали 17-летнего внука дирижера Юрия Башмета Гранта. Подросток упал с электросамоката.

Подробности приводит mk.ru.

Инцидент с Грантом Башметом произошел на Пушкинской площади 16 сентября. Он катался на электросамокате один, взрослых рядом не было.

Как сообщают свидетели, подросток не удержался и упал. Он сидел у самоката и молчал, сознание не терял.

Юношу увезли в больницу, чтобы исключить сотрясение. У Гранта нашли сильные ушибы, но угрозы здоровью нет. Известно, что внук Башмета играет на скрипке и выступает на концертах.

Ранее сообщалось, что в Якутске 19-летний парень упал с самоката и разорвал веко.