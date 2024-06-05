«90% времени в Москве»: раскрыты подробности службы Пашаева и Блиновского в зоне СВО

Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, как экс-адвокат Эльман Пашаев и муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский служат в зоне СВО. Он на эмоциях назвал мужчин «мразями и тварями», а также заверил, что они давно на контроле у Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Эльман Пашаев — пулемётчик, 90% времени в Москве, а 10% там, в съемной квартире, по ресторанам с девушками ходит. А Блиновский — ФСБ занимается и тем, и другим. И они сядут все», - приводит слова Ковалева Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Недавно сам Пашаев рассказал, что находится в зоне боевых действий уже два года. Впервые информация о том, что экс-адвокат в зоне СВО, появилась в мае минувшего года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.

В одном подразделении с Пашаевым служит муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей. Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ около двух месяцев назад.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев получил ранение под Угледаром. Его перевезли из Макеевки в столичную клинику с ранением ноги и контузией.