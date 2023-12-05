90-летний отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию

Отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию в Москве. У 90-летнего мужчины возникли осложнения после операции на тазобедренном суставе.

Накануне Леониду Гармашу резко стало плохо, он обнаружил у себя припухлость и покраснение в зоне таза. Ранее, в 2018 году, примерно в этом месте ему протезировали левый тазобедренный сустав. Пока дискомфорта у мужчины не возникало, а осложнения возникли позже, пишет Telegram-канал Mash.

Леонид Гармаш обратился за помощью к врачам, которые обнаружили на месте протеза абсцесс. Мужчину положили в больницу на операцию. После этого его перевели в реанимацию. На данный момент он находится под наблюдением врачей, накануне его перевели в стационар. Состояние отца актера оценивают как стабильное.

Ранее актер Сергей Гармаш заявил, что женщин в российском кино стало заметно больше. По его словам, мужское поколение инфантилизировалось и виной этому — сокращение срока службы в армии.