90-летний Бедрос Киркоров представил новую избранницу и заговорил об обиде на экс-супругу

Не так давно Бедрос Киркоров стал главным ньюсмейкером. Дело в том, что 90-летний мужчина заявил о разводе с супругой после 26 лет брака и венчания. Поговаривали, причиной разрыва стала другая женщина, которая вскружила голову Киркорову. На днях подобным домыслам нашлось подтверждение.

Артист появился с новой избранницей в эфире шоу «Звезды сошлись». Спутницей мужчины стала 43-летняя Олеся Иванова, с которой он познакомился во время концерта Филиппа Киркорова.

«Она передавала какой-то подарок, а охрана ее не пускала. Ее дочка все-таки пробилась, а я Филиппу затем подарок отдал», — сообщил Бедрос.

Как выяснилось, на этом их встречи не закончились. Спустя время они вновь пересеклись, правда, уже в медицинском учреждении. Иванова случайно пришла на прием к врачу той больницы, в которой находился Киркоров. С тех пор они уже не расставались: Олеся всегда была рядом, а вот с супругой на тот момент были конфликты.

«Как вошел в больницу в начале года, так вышел уже в 2023-м. Олеся случайно пришла на прием, а супруга ни разу не приехала», — высказался певец.

Возлюбленная Бедроса дала понять: к разводу музыканта она не имеет никакого отношения. Опровергла Олеся и тот факт, что он сделал ей уже предложение руки и сердца.

«Нет, я просто ему помогаю. Меня не надо сюда привлекать. В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации», — пояснила Иванова.

К слову, сам Киркоров не отрицает возможность брака с новой спутницей.

Ранее мы писали о том, что адвокат Бедроса озвучил его главное требование при разводе с женой. Подробности смотрите в этой статье.