«90% браков состоят из измен»: Агата Муцениеце высказалась о современных семьях

Актриса Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Мужчина давно счастлив в новых отношениях, а звезда «Закрытой школы» все никак не может простить бывшего мужа, несмотря на то что состоит в отношениях с Иваном Чуйковым. По мнению актрисы 90% браков состоят из измен и любовных треугольников.

Недавно Муцениеце снялась в короткометражной ленте о женщинах. Она не стала раскрывать подробностей, но подчеркнула, что в фильме затронуты темы женской дружбы и разводов.

«20 минут — и все действительно понятно. Почему? Потому что у всех все происходит… одинаково. Как бы люди ни старались, что бы они ни придумывали, к сожалению, 90% браков состоят из измен, любовных треугольников, четырехугольников, пятиугольников и так далее. Если честно, найти семейную пару, которая много лет вместе, но не проходила через такие кризисы, крайне сложно» — заявила Агата в интервью ОК!

Напомним в браке Муцениеце и Прилучного родились двое детей. Сейчас сыну Тимофею 12 лет, а дочке Мии – восемь. В конце августа состоится суд, на котором будут решать, оставлять детей с матерью или же передать опеку отцу. После развода сын и дочь остались с Муцениеце, но звезда «Мажора» мог забирать их на выходные и видеться в любой момент. После претензий Агаты к размеру алиментов, Прилучный решил добиться того, чтобы наследники жили вместе с ним.

Ранее 8-летняя Мия призналась в любви мачехе, актрисе Зепюр Брутян. Прилучный женился во второй раз в 2023 году.