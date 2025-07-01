9-летняя внучка композитора Игоря Крутого на камеру исполнила песню «Как быть?»

Внучка композитора Игоря Крутого Деми-Роуз исполнила на камеру песню Александра Серова «Как быть?», музыку к которой написал дедушка. Подписчики остались в восторге от вокальных данных ребенка.

Деми-Роуз родилась в 2015 году – в ноябре ей исполнится 10 лет. Мама девочки – дочь Игоря Крутого Виктория, отец – Давид Беркович. Деми учится во французской школе, увлекается конным спортом.

Крутой отреагировал на исполнение песни ребенком, он написал: «Только после того, как внучка Деми спела «Как быть?», я понял, что моя песня ушла в народ».

Интернет-пользователи пришли к выводу, что у Деми «чудесный голос». Они отмечали: «Звезда растет», «Гены. Талантливая в дедушку», «Лучше, чем Асти». На комментарии обратила внимание Экспресс газета.

Ранее Крутой встретился с певцом Филиппом Киркоровым, который получил ожог руки на сольном концерте. Они обсудили ближайшие и перспективные творческие планы, а также участие исполнителя в конкурсе «Новая волна», который состоится в Казани.

В Сети обратили внимание на то, что Киркоров не мог нормально пожать руку Крутому. Пользователи отмечали больной вид артиста.