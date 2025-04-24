9-летняя дочь Проскуряковой и Николаева спела на Детском радио. Об этом сообщает «7Дней.ру».

9-летняя дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева Вероника пошла по стопам отца. Девочка на днях представила свою песню «Золотистый ретривер». Премьера случилась на шоу «Живой концерт» на Детском радио.

Интересно, что стихи и музыку для песни написал отец девочки, Игорь Николаев. Ранее музыкант рассказывал о творческих способностях Вероники.

«Дочка очень тонко чувствует музыкальные нюансы. А вот долго сидеть за инструментом ей не хочется, она же нетерпеливая, как я. Характер у нее вообще мой - не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», - делился певец.

Ранее мы писали о том, что Юлию Проскурякову раскритиковали за платье, подчеркнувшее недостатки ее фигуры.