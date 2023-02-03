9-летняя дочь Асмус удивила звездную маму, сделав неожиданное заявление

Кристина Асмус всегда была откровенна с публикой. В личном блоге девушка делится не только секретами красоты, но и историями из жизни. На этот раз актриса рассказала о необычном диалоге, который произошел между ней и ее 9-летней дочерью.

Так, передвигаясь по Дубаю на такси, мама и дочка решили скоротать время в дороге и поиграть в «Правду или действие». Асмус загадала наследнице, чтобы та совершила поступок, от которого ей станет хорошо. После этого 9-летняя Настя произнесла фразу, которая крайне удивила Кристину: «Я хочу помочь бездомным».

«Я на секунду замешкалась, потому что в Дубае нет бездомных. Потом вспомнила про прекрасную благотворительную организацию. Связи не было, но мы подключились к модему таксиста и зашли на ее сайт», — рассказала Асмус.

К слову, знаменитость добавила, что очень счастлива и горда за такой осознанный поступок своей дочери.

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