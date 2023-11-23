9-летний сын Сергея Лазарева споет в рамках новогоднего шоу

Сын певца Сергея Лазарева Никита споет в новогоднем эфире. Об этом рассказал сам артист, показав, как наследник записывал песню в студии.

Кадры подготовки сына Сергей опубликовал в личном блоге. Он отметил, что мальчик сильно переживал, так как профессионально не занимается музыкой и вокалом. Однако все равно у него все получалось.

«Поет для души любимые песни папы. Но с каждым дублем все лучше и лучше интонирует», - поделился Лазарев.

Певец не уточнил, в каком именно новогоднем шоу появится Никита, но можно не сомневаться, что дебют в любом случае ждать стоит. Отметим, что исполнитель старается часто брать детей с собой на съемки, но при этом в эфире они не появляются, а остаются за кулисами.

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Оба появились на свет при помощи суррогатного материнства. Известно, что у детей общая биологическая мать, однако личность ее не разглашается.

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак.