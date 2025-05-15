9-летнего сына актрисы Натальи Бардо ударило током. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Наталья Бардо показала в личном блоге видео, на котором ее 9-летний сын Эрик пытается покормить через забор осла. В момент, когда мальчик протягивал траву животному, он задел рукой забор — Эрика ударило током, он заплакал и пожаловался матери.

Серьезных травм сын Бардо не получил.

Наталья Бардо до 2010 года носила фамилию отца - Кривозуб, в 2007 году она участвовала в телепроекте «Дом-2». Известность Наталье принесла роль в сериале «Золотые. Барвиха 2». Первым мужем Бардо был бизнесмен Сергей Русаков, в 2016 году актриса начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом, от которого родила сына Эрика.

Ранее мы писали о том, что Наталья Бардо с мужем обратились за помощью к психологу.