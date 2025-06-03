89-летний актер Василий Ливанов рассказал о первой встрече с женой Еленой. Его слова передает «7Дней.ru».

Василий Ливанов встретился с женой весной 1960 года в студии «Союзмультфильм». Разговаривая с другом, актер заметил «длинноногую блондинку» и уже тогда понял, что та станет его супругой и родит ему двоих сыновей.

«Я вместе с другом Максом Жеребчевским стоял на балконе третьего этажа «Союзмультфильма» и курил. Вдруг увидел куда-то спешащую длинноногую блондинку в голубой курточке и очень короткой юбочке. И я сказал Максу: «Вот увидишь. Она будет моей женой и родит мне двоих сыновей. И у нас будет голубой автомобиль». Когда все вплоть до голубого автомобиля сбылось, Макс сказал: «Мне страшно с тобой разговаривать»», — рассказал артист.

Василий и Елена вместе больше 50 лет. По словам актера, без жены он бы не справился со многими трудностями. Ливанов считает Елену идеальной и мудрой супругой.

«Она мудрее меня. Как все мудрые жены, она мной не командует. У нас полная гармония», — признался он.

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