89-летний актер Василий Ливанов рассказал о ценной реликвии, которую хранит дома

Актер Василий Ливанов рассказал о ценной реликвии, которую хранит дома. Его слова приводит «7Дней.ru».

Василий Ливанов хранит дома картину, которую у него пытались выкупить представители музея в Варшаве. Актер отказался продавать полотно, написанное прадедом в Тифлисе. По словам знаменитости, картина связана с памятью о прабабушке по маминой линии.

«У меня дома висит живописный портрет Изабеллы Млынарской, который написал мой прадед Генрих Правдзиц-Филипович в 1886 году в Тифлисе. Эту работу очень хотел приобрести Национальный Варшавский художественный музей. Но как я могу продать свою прабабушку?» — высказался он.

Ливанов признался, что имеет дворянские корни. Его предки жили в Кракове в доме, который до сих пор существует. В нем проживал прапрапрадед с двумя сыновьями.

«Там жил мой прапрапрадед Максимилиан, что подтверждено историческими документами. У Максимилиана было двое сыновей: Карл-Эмилиан-Теодор и Артур-Александр-Ян. У старшего Карла был сын Генрих, мой прадед. Он обучался живописи в Венской художественной академии и стал хорошим художником», — рассказал актер.

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