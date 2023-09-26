89-летний актер Олег Басилашвили отреагировал на предсказание гадалки

Актер Олег Басилашвили дал интервью в честь своего 89-летия. В нем артист поделился реакцией на предсказание гадалки.

Журналисты сайта kp.ru поинтересовались у Басилашвили, правда ли, что ему нагадали жить дольше 90 лет.

На это актер ответил: «Даже больше нагадали. И я этой гадалке верю!»

Басилашвили признался, что, несмотря на возраст, хотел бы сняться в кино. Однако предложений пока не поступает. Он объяснил, что для возрастных актеров и так очень мало ролей в кинематографе.

Басилашвили мечтает, чтобы роль была такой, где можно не только сказать словами о том, что его «волнует, угнетает и стыдит», но и передать поведением героя. Актер осознает, что вряд ли такой сценарий кто-то напишет, но не теряет надежды.

«Если такое произойдет, и мои физические данные не будут мешать процессу киносъемки, то я с радостью буду сниматься в кино», - сказал Басилашвили.

В январе сообщалось, что Басилашвили делает уколы и живет под блокадой. Актер признавался, что плохо чувствует себя из-за болезни.