89-летней Валентине Талызиной потребовалась срочная помощь врачей: известен диагноз
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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина обратилась за помощью к медикам в связи с резким ухудшением самочувствия. 89-летняя звезда «Афони» вызвала скорую помощь.
Как пишет Telegram-канал Mash, врачи предложили актрисе отправиться в больницу, однако она отказалась.
По предварительным данным, у Талызиной диагностировали тахикардию. Сейчас она находится дома и наблюдается в районной поликлинике.
При тахикардии увеличивается частота сердечных сокращений до 100 и более ударов в минуту. Из-за болезни в сосудах снижается давление, а кровь в легких не успевает насытиться кислородом.
Ранее Валентина Талызина раскрыла подробности празднования своего дня рождения в больнице, куда ее доставили с бронхитом. Она отметила, что нахождение в медучреждении совершенно не испортило ей праздничное настроение.