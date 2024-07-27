89-летней Валентине Талызиной потребовалась срочная помощь врачей: известен диагноз

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина обратилась за помощью к медикам в связи с резким ухудшением самочувствия. 89-летняя звезда «Афони» вызвала скорую помощь.

Как пишет Telegram-канал Mash, врачи предложили актрисе отправиться в больницу, однако она отказалась.

По предварительным данным, у Талызиной диагностировали тахикардию. Сейчас она находится дома и наблюдается в районной поликлинике.

При тахикардии увеличивается частота сердечных сокращений до 100 и более ударов в минуту. Из-за болезни в сосудах снижается давление, а кровь в легких не успевает насытиться кислородом.

Ранее Валентина Талызина раскрыла подробности празднования своего дня рождения в больнице, куда ее доставили с бронхитом. Она отметила, что нахождение в медучреждении совершенно не испортило ей праздничное настроение.