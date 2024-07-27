НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июля 2024, 13:06
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89-летней Валентине Талызиной потребовалась срочная помощь врачей: известен диагноз

У 89-летней актрисы Валентины Талызиной диагностировали тахикардию.
89-летней Валентине Талызиной потребовалась срочная помощь врачей: известен диагноз

© Ivanov Sergey/East News

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина обратилась за помощью к медикам в связи с резким ухудшением самочувствия. 89-летняя звезда «Афони» вызвала скорую помощь.

Как пишет Telegram-канал Mash, врачи предложили актрисе отправиться в больницу, однако она отказалась.

По предварительным данным, у Талызиной диагностировали тахикардию. Сейчас она находится дома и наблюдается в районной поликлинике.

При тахикардии увеличивается частота сердечных сокращений до 100 и более ударов в минуту. Из-за болезни в сосудах снижается давление, а кровь в легких не успевает насытиться кислородом.

Ранее Валентина Талызина раскрыла подробности празднования своего дня рождения в больнице, куда ее доставили с бронхитом. Она отметила, что нахождение в медучреждении совершенно не испортило ей праздничное настроение.

Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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Валентина Талызина
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здоровье