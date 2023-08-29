88-летняя актриса Талызина ответила Ширвиндту, назвавшему ее полоумной старухой

Актриса Валентина Талызина не оставила без внимания слова телеведущего Михаила Ширвиндта о том, что она полоумная старуха. Она заявила, что, по его словам, выжившая из ума пенсионерка по-прежнему крайне востребована как у режиссеров, так и у зрителей театра Моссовета.

Стоит сказать, что, оскорбляя Талызину, журналист стремился ее защитить от нападок злопыхателей. После интервью его коллеге Вячеславу Манучарову на артистку ополчились пользователи, и Ширвиндт хотел перевести все стрелки именно на интервьюера, но выбрал для этого не лучшие слова. Так, он обратился к поклонникам и сообщил, что на самом деле виноват во всем именно Манучаров, так как он специально выводит гостей на скандальные признания. А чтобы это было проще, он выбирает полоумных старушек.

Когда это заявление дошло до Валентины Илларионовны, она поспешила ответить обидчику. По ее мнению, для той, кто уже ничего не соображает, она, как и много лет назад, еще многое может.

«Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского «Волки и овцы»», - цитирует слова Талызиной издание ИА Регнум.

Ранее на обвинения Валентины Талызиной ответила актриса Барбара Брыльска. Напомним, что ее коллега рассказала всем, что она продавала трусы на съемочной площадке.