88-летняя актриса Нина Марушина поверила мошенникам и отдала 700 тысяч

88-летняя актриса Нина Марушина поверила мошенникам, позвонившим и сообщившим, что ее «дочь» попала в ДТП. Артистка отдала злоумышленникам 700 тыс. рублей.

Подробности сообщает Пятый канал.

Мошенники позвонили Марушиной вечером 15 августа. Ей сообщили, будто дочь попала в аварию и нужны деньги.

Актриса собрала средства в коробку и отдала неизвестному мужчине. Она была уверена, что помогает дочери.

Обстоятельства случившегося теперь выясняют полицейские.

Марушина – заслуженная артистка России. Известна по фильмам «День за днем», «Обломов», «Поднятая целина».

Ранее сообщалось, что 81-летний ученый Владимир Леонтьев отдал мошенникам 17 млн рублей. Он не сразу поверил злоумышленникам: первый раз мужчина не повелся, когда по телефону представились Центробанком и предложили перевести накопления на безопасный счет. Ученого обманули, лишь когда представились сотрудником ФСБ.