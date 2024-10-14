«88 лет!»: Ирина Салтыкова показала трогательный снимок мамы в особенный день
© Lomohov Anatoly/East News
Маме Ирине Салтыковой исполнилось 88 лет. В особенный день певица показала фото родительницы и написала в ее адрес трогательные слова. На снимках Валентина Дмитриевна выглядит гораздо моложе своего возраста.
Ирина поздравила маму с братом Владиславом, сыном Валентины Дмитриевны от первого брака. Наследники пожилой женщины на снимке целуют ее в обе щеки, а на заднем плане позирует ростовая кукла — белый заяц.
«Дочь и сын, и мама. С днем рождения, 88 лет!», — написала экс-солистка группы «Мираж».
Ирина Салтыкова родом из Тульской области. Отец звезды 90-х работал машинистом на железнодорожном транспорте, пока его не парализовало. Мама трудилась в торговле и была воспитательницей в детском саду.
Исполнительница хита «Серые глаза» была замужем за певцом Виктором Салтыковым. В браке родилась дочь Алиса. Несколько лет назад наследница артистки начала музыкальную карьеру в России. Мама активно помогает ей в построении карьеры.
Напомним, недавно Ирина Салтыкова оказалась в центре скандала, когда была в жюри программы «Битва поколений». Артистка сцепилась с Ольгой Бузовой, намекнув, что телеведущая плохо поет и обвинив ее в плагиате.