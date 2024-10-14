«88 лет!»: Ирина Салтыкова показала трогательный снимок мамы в особенный день

Маме Ирине Салтыковой исполнилось 88 лет. В особенный день певица показала фото родительницы и написала в ее адрес трогательные слова. На снимках Валентина Дмитриевна выглядит гораздо моложе своего возраста.

Ирина поздравила маму с братом Владиславом, сыном Валентины Дмитриевны от первого брака. Наследники пожилой женщины на снимке целуют ее в обе щеки, а на заднем плане позирует ростовая кукла — белый заяц.

«Дочь и сын, и мама. С днем рождения, 88 лет!», — написала экс-солистка группы «Мираж».