87-летний поэт Илья Резник заявил, что западные враги не будут жалеть Россию. Его слова приводит mk.ru.

Илья Резник не скрывает переживаний за Россию из-за обострившейся политической ситуации. Поэт надеется, что мировое соглашение будет заключено, при этом он боится, что западные страны могут нас обмануть. По словам Резника, у России много недоброжелателей, которые не готовы проявить милосердие.

«Главное, чтобы нас не обманули. Мы очень добрые. Мы боимся кого-то обидеть, что-то нарушить… А они нас не жалеют. И никогда не пожалеют. Посмотрите, что они готовят вокруг нас. Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва – все наполнено оружием НАТО», — высказался поэт.

Резник убежден, что Россия сможет одержать победу, но для этого нужно единение народа. По его словам, наша страна находится под защитой Бога, поэтому он не сомневается в благополучии россиян.

«Но, как говорили наши святые великомученики, Россия — это единственная страна мира, которая находится под защитой Божьей и под Покровом Пресвятой Богородицы. Это действительно так. Именно поэтому мы всегда побеждали. И в этот раз не может быть по-другому. У нас все будет хорошо», — резюмировал поэт.

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