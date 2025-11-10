87-летний Александр Збруев после выписки из больницы готовится к выходу на сцену

87-летний актер Александр Збруев после выписки из больницы готовится к выходу на сцену. Он планирует сыграть небольшую роль в спектакле нового худрука театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова.

Подробностями народный артист РСФСР поделился с ИА Регнум.

Панков поставит спектакль по мотивам фильма «Репетиции оркестра». Премьера запланирована на декабрь.

По словам Збруева, в постановке заняты 70 человек: и только что поступившие «простые артисты», «и всенародные».

«И, в принципе, там есть мой уголочек. Там у всех чуть-чуть, но я бы хотел участвовать, потому что, во-первых, это первый спектакль, который делает Панков в театре. Ну и хотелось бы, чтобы меня это тоже коснулось», — отметил актер.

Ему выделили роль переписчика нот. Збруев считает: если постановка получится, все будут довольны даже небольшим ролям.

Также актер повторяет тексты спектаклей, в которых занят. При этом Збруев уверен: его роли предпочтительнее исполнять более молодым артистам.

В сентябре актер почувствовал себя плохо перед спектаклем и не вышел на сцену. При этом ехать в больницу он отказался.

В октябре артиста госпитализировали в НИИ Склифосовского. Сообщалось, что его мучали спазмы в кишечнике.