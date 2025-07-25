87-летний актер Всеволод Шиловский попал в больницу

87-летний народный артист РСФСР Всеволод Шиловский вновь оказался в больнице. В мае он признавался изданию «Абзац», что долгое время страдает от желтухи, но уже в июне сообщил об улучшении самочувствия. Однако недавно состояние актера вновь потребовало медицинской помощи.

«Меня только выписали из больницы. Про причины не хочу распространяться – это будет долгий разговор. Сейчас я уже дома, прихожу в себя. Самочувствие нормальное», — рассказал Шиловский.

Актер известен по ролям в культовых фильмах: «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Интердевочка» и многих других.

Жизнь Шиловского не раз висела на волоске. В детстве у него обнаружили порок сердца и туберкулез, но врачи смогли его спасти. Во время Великой Отечественной войны он чуть не погиб, упав в люк на барже, — мальчика успел поймать матрос. В 1990-е его машину обстреляли, приняв за автомобиль криминального авторитета. К счастью, тогда обошлось без жертв, хотя самому актеру пришлось давать показания — милиционеры не сразу узнали знаменитость.

В начале года Шиловский пережил тяжелую утрату — скончалась его третья жена, Наталья Цехановская. Как признавался актер, он глубоко скорбел, но старался не показывать своих эмоций даже близким.

Ранее мы писали о том, почему сестру Жанны Фриске увезли на скорой.