86-летнему телеведущему Николаю Дроздову провели операцию на колене

86-летнему телеведущему Николаю Дроздову недавно провели операцию на колене. Об этом сообщил его друг, художник Константин Мирошник.

«Оперировали коленку. Сейчас уколы доделывает», - поделился он в разговоре с Kp.ru и отметил, что «все хорошо».

Операция связана со старой травмой. Дроздов почти восстановился и уже спускается по лестнице с 14 этажа.

С приходом тепла Дроздов стал выходить на улицу: гуляет у дома или в лесопарке неподалеку. Ученый берет с собой палки для скандинавской ходьбы.

На днях Мирошник составил ему компанию на прогулке. Друзья даже зашли в кафе.

Напомним, в январе 2023 года Дроздов упал в гололед и повредил 7 ребер. Он долго лечился и восстанавливался после падения. Также ходили слухи о том, что у Дроздова нашли рак. Он высказывался по этому поводу.