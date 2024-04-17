85-летняя актриса Лариса Лужина перенесла интервью из-за тяжелой болезни. Она попросила позвонить через несколько дней.

Народная артистка РСФСР планировала дать интервью сайту aif.ru. Однако когда корреспондент позвонил, Лужина сообщила: «Я очень заболела. Какая-то тяжелая простуда».

У Лужиной сильный кашель, заложен нос, очень болит голова. Актриса выразила надежду, что через несколько дней станет лучше и она будет в состоянии поговорить.

Ранее в Москве умер певец Евгений Кунгуров. На его похоронах обсуждали, что после лечения у остеопата артист не мог ходить в церковь – крест жег руки. Поэтесса Татьяна Маругова сообщила, что проблемы у Кунгурова начались, как только музыкант начал работу с врачом: она уверена, что специалист «работал с энергиями», а не проводил мануальное лечение. Певец жаловался, что после первого же посещения стал «разваливаться». Кунгуров звонил остеопату и просил помощи, но тот заблокировал номер артиста и не стал слушать. Маругова пришла к выводу, что артист не совершил бы суицид, если не столкнулся с этим человеком.