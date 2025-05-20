85-летний юморист Лион Измайлов победил рак спустя пять лет лечения

Юморист Лион Измайлов победил рак спустя пять лет лечения. 85-летнего комика исключили из реестра онкобольных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, диагноз Измайлову поставили в 2020 году. Врачи обнаружили у него рак кожи, когда он еще был на ранней стадии, и предложили Лиону лечение, которое он начал незамедлительно. В течение пяти лет сатирик соблюдал все рекомендации врачей, и, наконец, смог победить болезнь.

Сам Лион Измайлов комментариев о раке не давал. Отметим, что он ни разу не говорил публично о своем диагнозе.

Измайлов прославился благодаря своим монологам, которые он писал для многих известных артистов: Евгения Петросяна, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Ефима Шифрина. В 85 лет сатирик продолжает работать и писать. Также он старается активно вести социальные сети.

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