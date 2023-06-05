84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт

В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. У 84-летней артистки заподозрили инсульт.

Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По его информации, Федосееву-Шукшину увезли в экстренном порядке.

Сейчас артистку полностью обследуют. По предварительным данным, у нее случился ишемический инсульт.

Ранее мы писали, что певицу Славу доставили в больницу с температурой и рвотой. Артистка провела там недолго: она сбежала и озвучила свой диагноз. Оказалось, что у Славы был бронхит: коронавирус не выявили при обследовании.