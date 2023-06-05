16:13, 05 июня 2023
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84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт
Фото: Starface.ru
В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. У 84-летней артистки заподозрили инсульт.
Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По его информации, Федосееву-Шукшину увезли в экстренном порядке.
Сейчас артистку полностью обследуют. По предварительным данным, у нее случился ишемический инсульт.
Ранее мы писали, что певицу Славу доставили в больницу с температурой и рвотой. Артистка провела там недолго: она сбежала и озвучила свой диагноз. Оказалось, что у Славы был бронхит: коронавирус не выявили при обследовании.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: