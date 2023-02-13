Виторган рассказал о секретах поздней беременности

Народный артист России Эммануил Виторган поделился своим опытом относительно воспитания детей в позднем возрасте.

Известно, что супруга актёра первый раз забеременела в 56 лет, Эммануилу на ТОТ момент было 78. Но роды прошли успешно и на свет появились прелестная девочка Клара.

Справится с ней для возрастных родителей оказалось делом непростым. Основным нюансом в воспитании, по словам артиста, является то, что у взрослых родителей совсем иное отношение ко времени.

«В юные годы все куда-то спешат, а в нашем возрасте время, да и вообще все, воспринимается иначе, – поделился мудростью Эммануил Гедеонович.

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