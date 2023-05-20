83-летний Виторган обратился к поклонникам после тревожного обращения жены о его здоровье

Российская публика на протяжении суток находится в тревоге и беспокойстве за здоровье 83-летнего Эммануила Виторгана, который попал в больницу.

Ранее его супруга в своем блоге написала эмоциональное сообщение: «Друзья, пожелайте нам... Ни пуха, ни пера! Ничего не спрашивайте... Ирина».

Спустя сутки сам Эммануил Виторган вышел на связь к своим подписчикам. Однако его заявление осталось таким же загадочным, передает «7Дней.ru».

«Сколько же добрых слов вы написали! Все позади… Благодарю вас за поддержку! Особое спасибо моей супруге Ирине и моему сыну Максиму! Спасибо сотрудникам Чазовского кардиологического центра, Бакулевского института сосудистой хирургии, 52-й больницы, 32-й поликлиники! Низкий поклон моим докторам», — написал Виторган.

Видно, что артисту стало лучше, но о причине проблем со здоровьем в сообщении не говорится. Можно только предполагать, ссылаясь на название больницы, что дело было в сердечно-сосудистой системе.

Ранее мы писали, что Эммануил Виторган опозорил свою супругу.