83-летний Сергей Шакуров вышел в свет с женой, которая моложе него на 30 лет

Актер Сергей Шакуров впервые за долгое время вышел в свет с молодой женой. Пара появилась на премьере фильма «Авиатор». Об этом сообщает Kp.ru.

83-летний Шакуров не является частым гостем светских мероприятий. А супругу, которая на 30 лет моложе него, показывает совсем редко. Однако недавно он сделал исключение, чтобы посмотреть новую кинокартину Егора Кончаловского.

Сергея и Екатерину журналисты заметили уже в зрительном зале. Они сидели рядом с Константином Эрнстом. Никаких комментариев прессе в этот день супруги не давали.

Напомним, что Шакуров познакомился с избранницей на работе. Екатерина по профессии — театральный режиссер. Она стала третьей женой актера и родила ему сына Марата. Сейчас молодому человеку уже 21 год. Изначально он планировал строить карьеру в спорте, но после получения нескольких травм передумал.

Ранее жена рэпера Басты Елена Вакуленко вышла в свет в новом образе.