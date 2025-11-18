45-летняя жена рэпера Басты Елена Вакуленко вышла в свет в новом образе. Из-за смены имиджа ее назвали «богиней элегантности».

Вакуленко посетила премию «Больше чем звезды», мероприятие состоялось в Москве. Елена получила награду за мужа – он выиграл в номинации «Музыка. Шоу».

Для премии Елена выбрала черное приталенное платье с открытыми плечами. Образ дополняли туфли-лодочки на шпильке и колье с браслетом. Вакуленко убрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж.

Интернет-пользователи оценили новый образ, они писали: «Богиня элегантности», «Глаз от вас не оторвать», «Очень красивая».

Рэпер женился на Елене в 2009 году. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее исполнитель призывал не слушать психологов в вопросе любви. Баста считает, что они «много болтают лишнего и ничего не знают про любовь».