83-летний Эммануил Виторган вывел в свет двух дочек, которые родились от суррогатных матерей

Народный артист Российской Федерации Эммануил Виторган побывал на премьере сериала «Не дождетесь». Вместе с ним на ковровой дорожке заметили двух дочек — пятилетнюю Этель и четырехлетнюю Клару, передает kp.ru.

Актера нечасто можно увидеть на подобного рода мероприятиях, тем более в компании детей. Однако на этот раз Виторган, сыгравший в новом сериале, решил выйти в свет и показать всем своих дочек. Также звезду сопровождала его жена Ирина Млодик.

Девочки, представшие перед камерами журналистов, заметно подросли. На красную ковровую дорожку их одели настоящими кокетками — в красивые платьица, которые дополняли модные повязки в волосах и яркие сумочки в руках.

На мероприятии сестры вели себя абсолютно по-разному. Так, старшая девочка ничего не стеснялась и спокойно позировала фотографам. Младшая, наоборот, воспринимала происходящее с трудом.

Обе девочки появились на свет от суррогатных мам. Эту информацию супруги долго скрывали от общественности. Оказалось, что врачи запретили Ирине Молодик рожать по медицинским показателям.

Ранее телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Шоумен посетил международную ярмарку в Москве.