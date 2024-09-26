83-летнего мультипликатора Гарри Бардина выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Медики смогли стабилизировать состояние режиссера Гарри Бардина, который накануне был госпитализирован с проблемами с сердцем. Давление Бардина пришло в норму, ему рекомендовали спать не менее 8 часов в сутки, а также регулярно наблюдаться у кардиолога.

Напомним, 83-летний автор мультфильмов «Летучий корабль» и «Приключения Хомы» попал в больницу 23 сентября. Он жаловался на гипертонию, аритмию и повышенное давление. Медики увезли его в состоянии средней тяжести. Сам Бардин заявлял, что госпитализация была плановой, а не экстренной, как об этом писали журналисты.

Ранее мы рассказывали о том, что у 84-летней мамы Леонида Агутина ухудшилось состояние из-за панкреатита. Несмотря на уговоры врачей о госпитализации, от экстренной помощи в больнице она отказывается.