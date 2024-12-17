82-летняя Вера Алентова в облегающем платье стала звездой театральной премии

82-летняя актриса Вера Алентова стала одной из главных звезд прошедшей в Москве премии «Звезда Театрала». Она получила награду в почетной номинации «Легенда сцены». Об этом сообщает сайт «Театрал».

Для мероприятия Алентова выбрала стильный образ. На ней было облегающее серое платье длины макси, которое она дополнила массивными украшениями — колье и кольцами. Также актриса надела очки в квадратной оправе.

К слову, статуэтку на премии Вере Валентиновне вручил театральный обозреватель Давид Виннер.

«Спасибо зрителям и тем, кто меня любит, тем, кто за меня голосовал. Одна такая статуэтка у меня уже есть. Быть легендой при жизни очень почетно», - цитирует слова Алентовой ТАСС.

После речи актрису проводили со сцены бурными аплодисментами.

Напомним, что после смерти мужа Вера Алентова стала редко выходить в свет. Сейчас она появляется на публике только по важным поводам. А все свободное время проводит с семьей.

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