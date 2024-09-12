82-летняя актриса Вера Алентова преобразилась после неудачной пластики лица

Актриса Вера Алентова, ставшая жертвой неудачной косметологической процедуры, которая исказила ее лицо, смогла избавиться от последствий и вернуть свою природную красоту. Звезда фильма «Москва слезам не верит» появилась на светском мероприятии и удивила поклонников обновленной внешностью.

Алентова пришла на сбор труппы и открытие 75-го сезона в театр имени Пушкина. Было заметно, что кожа на лице 82-летней звезды разгладилась и подтянулась.

При этом сама актриса не прокомментировала свое преображение.

Ранее она призналась, что в 2022 году попробовала на себе новую методику омоложения. В ходе процедуры в проблемные зоны лица актрисе вкололи жир, изъятый из других мест на теле. Проснувшись после наркоза, актриса была в ужасе и даже заявила, что готова была «умереть на месте». Проведенная операция изменила черты лица Алентовой и утяжелила нижнюю часть, сообщает Woman.ru.

Также пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» объяснила, что Вера Алентова изменилась не в лучшую сторону за последние 20 лет, так как перенесла большое количество пластических операций. Первые хирургические вмешательства были сделаны еще в 90-годы, тогда актрисе провели коррекцию век.