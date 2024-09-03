82-летний Владимир Грамматиков впервые за долгое время вышел в свет и сообщил о завершении карьеры

Режиссер Владимир Грамматиков впервые за долгое время пришел на светское мероприятие и пообщался с журналистами. Он признался, что собирается завершить карьеру. Кинематографисту 82 года. Подробности сообщает портал mk.ru.

Грамматиков посетил премьеру своего фильма в московском кинотеатре. Сотрудники прессы отметили, что он выглядел весьма неплохо, много шутил и с удовольствием позировал для фотографов на красной дорожке.

По словам режиссера, это лето прошло у него в работе, поэтому он даже не успел его заметить. Он рассказал, что думал уйти из кино из-за возраста, поставить точку последним снятым фильмом. Но потом осознал, что может сделать что-то еще для индустрии.

«Я не отдыхал совсем, потому что я думал, это последний мой проект: как-то так я для себя решил. А потом полежал и подумал, что нет: нужно паяльник вернуть в одно место и ещё что-то сделать. Вот этим я летом и занимался», - поделился Владимир Грамматиков.

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