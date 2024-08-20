82-летний Лев Лещенко объявил об отмене концертов после новостей о редком заболевании

82-летний певец Лев Лещенко сообщил, что вынужден отказаться от некоторых концертов в связи с проблемами со здоровьем. Выступлений артиста не стоит ждать на Дальнем Востоке. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Лещенко не стал скрывать, что почтенный возраст дает о себе знать. Дальние поездки даются ему уже тяжело, поэтому он решил больше не давать концерты на Сахалине и Камчатке. При этом в принципе уходить со сцены вокалист еще не собирается. Сейчас он находится в Сочи.

В беседе с Mash Лещенко рассказал, что также готовит к своему дню рождения постановку «Первая любовь» по одноименной пьесе.

«Я давно этой идеей был увлечен. Сейчас вроде бы все срослось, потому что и музыка хорошая появилась, и стихи потрясающие, и сюжет», - поделился певец.

Напомним, что, по данным Telegram-канала, у Льва Лещенко диагностировали редкое заболевание, которое может быть смертельно опасным. Сообщалось, что он борется с транстиретиновым амилоидозом. Препарат для лечения стоит 1,8 миллионов рублей, и его артисту оплатило государство.

Ранее Лев Лещенко рассказал, как служил в Германии с Элвисом Пресли.