81-летняя Вера Алентова поразила фанатов помолодевшим лицом на свадьбе внука

В минувший вторник, 20 июня, 25-летний сын актрисы Юлии Меньшовой женился на своей возлюбленной звезде «Триггера» Марии Кукушкиной спустя четыре года отношений. Свадьба молодых представителей киноиндустрии прошла довольно скромно. На ней присутствовали только родные жениха с невестой, а также их близкие друзья. Не пропустила важное событие и звездная бабушка Андрея Гордина Вера Алентова. Причем выглядела она на торжестве так, будто ей и не 81 год вовсе, а как минимум на 20 лет меньше.

Сами молодожены предпочли не показывать церемонию бракосочетания, а вот Меньшова не смогла не продемонстрировать поклонникам их семейное счастье. Она сфотографировала и Андрея с Марией, и свою маму. Алентова для свадьбы выбрала платье длины макси в горох, а дополнила его шляпой, белой сумкой и длинными сережками.

«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем - это факт. И у нее сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь - свекровь. Так-то!» - поделилась Юлия Меньшова.