81-летняя мать Анастасии Заворотнюк отметила первый день рождения без дочери

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк отметила 81-летие. Это первый день рождения женщины, который она проведет без дочери, умершей в 2024 году.

Дочь Анастасии Анна устроила для бабушки праздник. Она показала, как проводит время с родственницей и всячески ее поддерживает. Валентине Борисовне пришлось нелегко, как и всем родным актрисы.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк более пяти лет боролась с серьезной болезнью – у нее обнаружили глиобластому, злокачественную опухоль мозга. Муж звезды, фигурист Петр Чернышев много работал и изменился внешне за это время. Но никогда не оставлял любимую в одиночестве. Мать актрисы переехала в дом к дочери – ухаживала за ней и маленькой внучкой. А старшая дочь жила в Дубае и периодически прилетала в Москву к родным.

29 мая Анастасии не стало, а 1 июня состоялись ее похороны на Троекуровском кладбище. Близкие переживали семейное горе, но Анна в какой-то момент вернулась в соцсети. Недавно она поделилась, что несколько дней назад семья отмечала день рождения бабушки.

«Валечке позавчера исполнился 81. Правда, мы все-таки решили, что 18», — написала девушка и опубликовала фото, на котором обнимает именинницу.

Близкие накрыли стол на лужайке возле дома и украсили все необычным декором.

Напомним, что у Валентины Борисовны умерли муж и сын, а теперь еще и дочь. Ранее журналист Отар Кушанашвили отмечал, что мама Заворотнюк живет «под свинцовым грузом» и назвал ее хрупкой женщиной.

«Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьет и бьет их без конца?» – высказался мужчина.