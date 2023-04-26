800 тысяч рублей в год: 73-летняя Надежда Бабкина не экономит на образовании внука

В последнее время все внимание публики приковано к Надежде Бабкиной. Уже больше месяца в Сети обсуждают личную жизнь артистки. Поговаривают, она рассталась со своим избранником ради другого мужчины. К слову, сама Бабкина никак не реагировала на эти домыслы. Пока нынешний роман знаменитости засекречен, издание «Экспресс газета» решило вспомнить известные факты из жизни Надежды.

В далеком прошлом Бабкина была в браке с Владимиром Заседателевым, от которого она родила сына Данилу. Общий ребенок не помог спасти отношения, и вскоре артистка развелась с мужчиной, узнав о его изменах. В 2012 году Владимир скончался во сне от болезни сердца.

Сейчас наследнику Бабкиной 47 лет. Он строит крепкие отношения со своей супругой и подарил звездной маме троих внуков, старший из которых является ее любимчиком. Певица даже самостоятельно выбрала ему имя, несмотря на несогласие сына.

«Имя внуку я придумала сама. Когда узнала, что невестка в положении, сказала, что мальчика будут звать Георгием в честь моего любимого отца. Сначала ребята категорически не соглашались», — рассказывала знаменитость.

На сегодняшний день Бабкина принимает активное участие в судьбе внука. 13-летний мальчик окружен ее заботой и любовью и ни в чем не нуждается. К слову, только одно его обучение в элитной гимназии обходится звездной бабушке в 800 тысяч рублей в год. Также певица регулярно задействует Георгия в спектаклях своего театра.

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