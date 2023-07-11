«80% молодежи болеют этой заразой»: вести о зараженной Анне Щербаковой шокировали публику

Стала известна причина, по которой 19-летняя российская фигуристка Анна Щербакова прервала тренировки на сборах. У спортсменки обнаружили мононуклеоз.

Соответствующую информацию опубликовало издание Sport24.

Мононуклеоз в народе называют «болезнью поцелуев». Она характеризуется лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, печени и селезенки, ангиной. Несмотря на легкомысленное название, болезнь несет ряд опасностей: в качестве осложнений возможны развитие гепатита или разрыв селезенки.

В Сети шокированы информацией о зараженной спортсменке. Интернет-пользователи заметили, что болезни преследуют российских спортсменов: сначала фигуриста Романа Костомарова, потом тренера Татьяну Тарасову, а теперь еще и Щербакову.

«80% молодежи болеют этой заразой», - пишут в Сети, называя болезнь «очень неприятной». Комментарий приводит Экспресс газета.

Ранее мы писали, что Костомаров сравнил себя с женщиной после родов на новом видео из спортзала.