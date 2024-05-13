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Опубликовано 13 мая 2024, 12:50
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80-летняя актриса Тенякова вышла на связь после новостей о плохом самочувствии перед спектаклем в МХТ

Актриса Наталья Тенякова заявила, что ей стало плохо из-за магнитных бурь.
80-летняя актриса Тенякова вышла на связь после новостей о плохом самочувствии перед спектаклем в МХТ

© Tsvetkova Ekaterina \ East News

80-летняя актриса Наталья Тенякова призналась, что ей действительно стало плохо перед спектаклем в МХТ им. А.П. Чехова. Произошло это, по ее словам, из-за магнитных бурь. Об этом она рассказала 360.ru.

В СМИ 13 мая появились новости о том, что звезде театра и кино понадобилась помощь медиков. Врачи приехали незадолго до сбора зрителей и сделали Теняковой укол. Актриса отметила, что была не первой, кто в этот день почувствовал себя дурно. А все из-за магнитных бурь.

«Медики сказали, что были страшные магнитные бури, и у них было очень много вызовов таких», - заявила актриса.

После оказанной медицинской помощи Наталье Теняковой стало лучше, и к началу спектакля она уже была на ногах. Постановку она отыграла от начала и до конца. Сейчас на состояние она не жалуется.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская пострадала в Болгарии. Она получила серьезные ожоги в саду. К врачам обращаться артистка не стала и занялась самолечением.