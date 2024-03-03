«8 марта для меня не существует»: Наташа Королева призналась, что лишилась праздника из-за мужа

Певица Наташа Королева призналась, что любит 8 марта. Однако артистка заявила, что после знакомства с супругом, бодибилдером Сергеем Глушко, известным как Тарзан, она буквально лишилась этого праздника. Об этом пишет «7Дней.ru».

По словам звезды, она считает Международный женский день чудесным праздником.

«Я люблю 8 марта, это чудесный праздник (хотя мы, артисты, в этот день обычно работаем). В нем чувствуется приближение весны», — отметила Наташа Королева.

Однако, по признанию певицы, 8 марта для нее не существует уже много лет, поскольку ее муж родился в этот день. Зачастую супруг получает в этот день больше внимания и все поздравления звучат в его адрес.

«Как таковой Международный женский день для меня не существует уже лет 20 – с тех пор, как встретила Сережу. Ведь муж умудрился родиться 8 марта, на радость прекрасному полу!» — рассказала исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Артистка также отметила, что она всегда знает, какие подарки нужны супругу, и рассказала, что обычно ему дарит.

«Я четко знаю, что муж хочет или ему необходимо, мне даже спрашивать не надо. Одно время дарила ему гаджеты. Раньше, пока модничал, — эксклюзивные дизайнерские вещи. А с тех пор, как муж всерьез начал рисовать — покупаю краски, разные приспособления для живописи», — поделилась Наташа Королева.

Кроме того, певица призналась, что в качестве подарка на 8 марта муж обычно преподносит ей свои картины. Однако, по словам Наташи Королевой, лучший подарок для нее — это он сам.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева вернулась в Москву из Майами.