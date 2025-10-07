«8 лет Наталья тянула все на себе, а ей было уже 70»: кому досталось наследство Нонны Мордюковой

Племянница Нонны Мордюковой раскрыла тайну наследства актрисы, умершей 17 лет назад. В интервью aif.ru Юлия Харламова рассказала, что звезда фильма «Родня» оставила все родной сестре Наталье, которая ухаживала за ней последние годы.

После смерти Нонны Мордюковой в ее семье разгорелась борьба за наследство артистки. Однако перед кончиной актриса успела составить завещание, согласно которому все ее имущество отошло к младшей сестре Наталье Катаевой.

«Нонна Викторовна все оставила своей сестре Наталье, не внуку Владимиру от ее покойного сына, не другим сестрам и братьям, одной единственной сестре. Она завещала все свое интеллектуальное наследство и квартиру, которую считала самой ценной, Наталье Викторовне Катаевой. Об этом есть завещание», — заявила племянница Нонны Мордюковой.

Как оказалось, именно сестра была рядом с артисткой последние восемь лет ее жизни и ухаживала за ней.

«Восемь лет Наталья Викторовна тянула на себе. Она тоже не молодой человек уже была. 70 лет ей было, когда она ухаживала за тетей Нонной», — отметила Юлия Харламова.

В 2022 году Натальи Катаевой не стало, и родственники начали буквально растаскивать вещи, архив, даже документы актрисы. Главной целью стала трехкомнатная квартира Нонны Мордюковой на Кутузовском проспекте. В настоящее время недвижимость находится в собственности у племянницы, семья которой выкупила долю и выплачивает ипотеку, взятую на 20 лет.

«Я пыталась создать электронный архив своей тети, но никто из родственников не проявил интереса, а потом письма, документы, награды, фотографии — все бесследно исчезло», - возмутилась собеседница издания.

По словам племянницы Нонны Мордюковой, ужас творится и на могиле артистки: «Тетя Нонна терпеть не могла искусственные цветы, но их постоянно приносят на ее могилу. Цветник, который разбила Наталья, варварски вырубили».

Напомним, звезда советского кино ушла из жизни 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет. В последние годы Нонна Мордюкова болела сахарным диабетом.

Ранее племянница Нонны Мордюковой заявила, что могила актрисы разорена: «Родственники не уважают ее, они занимаются дележкой недвижимости».