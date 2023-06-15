«8 лет без тебя»: Ольга Орлова обратилась к Жанне Фриске в годовщину смерти певицы
Фото: Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Много лет назад не стало певицы Жанны Фриске. Знаменитость боролась с агрессивной формой рака, однако недуг оказался сильнее. Ни для кого не секрет, что Ольга Орлова и исполнительница хита «Малинки» были близки. В годовщину смерти подруги телеведущая поделилась архивным снимком.
В личном блоге Ольга показала фотографию, на которой она запечатлена с Жанной. Артистки стоят у стены и нежно обнимают друг друга. Орлова с горечью отметила, что уже прошло 8 лет со дня кончины Фриске.
«8 лет без тебя», — обратилась Ольга к умершей подруги.
К слову, подобной публикацией телеведущая спровоцировала обсуждения в Сети. Преданные поклонники Жанны написали, что она навсегда останется в их сердцах.
«Очень жаль ее. Хотелось бы услышать новые хиты Фриске в современном времени. Время быстро летит», — высказались подписчики.
Ранее Ольга Орлова снялась полностью голой после критики своего стиля. Подробности смотрите в этой статье.
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