«8 лет без тебя»: Ольга Орлова обратилась к Жанне Фриске в годовщину смерти певицы

Много лет назад не стало певицы Жанны Фриске. Знаменитость боролась с агрессивной формой рака, однако недуг оказался сильнее. Ни для кого не секрет, что Ольга Орлова и исполнительница хита «Малинки» были близки. В годовщину смерти подруги телеведущая поделилась архивным снимком.

В личном блоге Ольга показала фотографию, на которой она запечатлена с Жанной. Артистки стоят у стены и нежно обнимают друг друга. Орлова с горечью отметила, что уже прошло 8 лет со дня кончины Фриске.

«8 лет без тебя», — обратилась Ольга к умершей подруги.

К слову, подобной публикацией телеведущая спровоцировала обсуждения в Сети. Преданные поклонники Жанны написали, что она навсегда останется в их сердцах.

«Очень жаль ее. Хотелось бы услышать новые хиты Фриске в современном времени. Время быстро летит», — высказались подписчики.

Ранее Ольга Орлова снялась полностью голой после критики своего стиля. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Маша Малиновская осудила 37-летнюю Ольгу Бузову за увлечение косметологией.