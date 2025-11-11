«8 дней оставалось, уже пришел корабль с алыми парусами»: как Собчак сорвала свадьбу с миллиардером Шустеровичем

Шоумен Андрей Фомин рассказал, что журналистка Ксения Собчак отказалась от брака с миллиардером Александром Шустеровичем за 8 дней до свадьбы. По его словам, к торжеству уже было все готово, даже пригнали корабль для молодоженов с алыми парусами. Об этом он сообщил в интервью Андрею Вульфу.

По словам Фомина, для свадьбы Собчак с Шустеровичем было уже все готово. Они должны были расписаться в Санкт-Петербурге.

«8 дней оставалось до свадьбы, уже пришел корабль с алыми парусами из Финляндии. После ЗАГСа они должны были сесть на корабль, и огромное количество маленьких катеров должны были, как из кадра, плыть в Константиновский дворец, где мы уже строили сцену и разбивали шатры», - поделился шоумен.

По какой причине Ксения решила отказаться от свадьбы, все еще неизвестно. Андрей Фомин дал понять, что знает, почему брак не был заключен, но предпочел сохранить это в тайне ради матери журналистки. Отметим, что, по одной из версий, Собчак не хотела становиться женой такого известно человека и быть в его тени.

